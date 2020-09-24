Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Nihat Şındak makaleleri, ödülleri
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Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Nihat Şındak makaleleri, ödülleri

24.09.2020 08:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 08:39
Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Prof. Dr. Nihat Şındak makaleleri, ödülleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararlarına kapsamında, Siirt Üniversitesi'ne Prof. Dr. Nihat Şındak atandı. Prof. Dr Nihat Şındak kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Resmi Gazete ile duyurulan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları kapsamında, Prof. Dr. Nihat Şındak Siirt Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Siirt Üniversitesine rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak kimdir? Prof. Dr. Nihat Şındak kaç yaşında?

SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. NİHAT ŞINDAK KİMDİR?

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları kapsamında Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Nihat Şındak, Siirt Üniversitesinde Rektör Yardımcısı ve Veteriner Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak yer alıyordu.

14 Eylül 1968 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Nihat Şındak, eğitim hayatına 1992 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görev alarak başladı. Şındak, doktorasını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner/ Cerrahi Ana Bilim Dalı üzerine tamamlamıştır.

Prof. Dr. Nihat Şındak'ın Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok makalesi bulunuyor.

PROF. DR. NİHAT ŞINDAK GÖREV YERLERİ

Veteriner Fakültesi Yüzüncü YılÜniversitesi 1993-1998 Dr.Ar.Gör.

Veteriner Fakültesi Yüzüncü YılÜniversitesi 1998-1998 Yar.Doç. Dr.

Harran Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, 1998-2001 Dekan Yrd.

Veteriner Fakültesi HarranÜniversitesi 1998-2005 Doç. Dr.

Veteriner Fakültesi HarranÜniversitesi 2005-2011 Prof. Dr.

Veteriner Fakültesi HarranÜniversitesi 2011-2013

Veteriner Fakültesi, 2013-2017 Dekanlık - Siirt Üniversitesi

Rektör yardımcısı - Siirt üniversitesi - 2017

PROF. DR. NİHAT ŞINDAK'IN ALDIĞI ÖDÜLLER

Uluslararası indeks (SCİ) grubu dergilerde yayınlanmış olan 9 adet araştırma makalem TÜBİTAK ve HÜGEV tarafından ödüllendirilmiştir.

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