Siirt Üniversitesi'nin Mavi Yol Projesi'nin ilk etabı tamamlandı
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Siirt Üniversitesi'nin Mavi Yol Projesi'nin ilk etabı tamamlandı

08.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:19
Siirt Üniversitesi'nin Mavi Yol Projesi'nin ilk etabı tamamlandı

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Kezer Yerleşkesinde yapılan Bisiklet Yolu Projesi'nin 850 metre uzunluğundaki ilk etap inşaatının yapımı tamamlandı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Kezer Yerleşkesinde yapılan Bisiklet Yolu Projesi'nin 850 metre uzunluğundaki ilk etap inşaatının yapımı tamamlandı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kontrolü yapılan toplamda 3,2 kilometre uzunlukta olması planlanan yolun tamamlanan kısımlarına uyarı işaretlerinin konulması ile bisiklet tutkunlarının kullanımına açılacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, projenin tamamlanmasıyla akıllı kiralama sistemleri aracılığıyla bisikletler kullanılabileceğini belirtti.

Proje ile yerleşke içerisinde daha ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım imkanı sağlanabileceğini, ilerleyen süreçte de bisiklet yolunun büyütülerek tüm kampüsü çevreleyeceğini belirten Şındak "Engelsiz ve erişilebilir bir üniversite rozeti taşımanın yanı sıra çevre dostu ve bisiklet dostu bir üniversiteyiz. Öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlıklı bir yaşam için pedal çevirmesini, kampüs içi ulaşımlarını bisikletle gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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