Siirt Üniversitesi'nin bazı bölümlerinde eğitim yüz yüzü yapılacak
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Siirt Üniversitesi'nin bazı bölümlerinde eğitim yüz yüzü yapılacak

25.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:24
Siirt Üniversitesi'nin bazı bölümlerinde eğitim yüz yüzü yapılacak

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, bazı bölümlerde eğitimin yüz yüze yapılacağını belirtti.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, bazı bölümlerde eğitimin yüz yüze yapılacağını belirtti.

Şındak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yüz yüze eğitimin kısmi yapılması kararı alındığını aktardı.

Güzel Sanatlar ve Tasarım, Sağlık Bilimleri ve Veteriner fakülteleri, Sağlık Hizmetleri Meslek ve Beden Eğitimi ve Spor yüksekokulları ile antrenörlük bölümü son sınıf öğrencilerinin uygulama eğitimlerinin yüz yüze yapılacağını dile getiren Şındak, şunları kaydetti:

"Lisansüstü derslerde ise durumun, danışman takdirine bırakılmasına ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinin de şu ana kadar yapıldığı gibi çevrimiçi olarak yapılmasına karar verilmiştir. Üniversitemiz yerleşkelerinde salgın sürecinde öğrencilerimizin rahat edecekleri ortamlar oluşturmaya ve onların sağlığı için gerekli tedbirleri almaya özen gösteriyoruz. Alınan kararların öğrencilerimize, velilerimize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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