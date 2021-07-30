Siirt Üniversitesi'nde "Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı" açıldı

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açıldığı bildirildi.

Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde lisansüstü seviyede araştırmalar yapan üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün olaylara eleştirel ve sorgulayıcı bakış açısı kazandırarak, disiplinler arası çalışmaya önem verip; analitik düşünme becerisi geliştirmek, girişimci, dil ve zihinsel becerileri üst düzeyde nitelikli insan gücünü ortaya çıkarmak için çalışmalarını hızla sürdürdüğü belirtildi.

Yükseköğretim Yürütme Kuruluna, "Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı" açılması için yapılan başvurunun kabul edildiği ifade edilen açıklamada, enstitünün 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde öğrenci alımı gerçekleştirmesinin planlandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz