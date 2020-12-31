Siirt Üniversitesi lisansüstü 5 eğitim programı açıldı
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Siirt Üniversitesi lisansüstü 5 eğitim programı açıldı

31.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:44
Siirt Üniversitesi lisansüstü 5 eğitim programı açıldı

Siirt Üniversitesi (SİÜ) lisansüstü 5 eğitim programı açıldı.

Siirt Üniversitesi (SİÜ) lisansüstü 5 eğitim programı açıldı.

SİÜ'den yapılan açıklamada, Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma normal öğretim ve Fen Bilgisi Eğitimi normal ve tezsiz ikinci öğretim lisansüstü programları ile Sosyal Bilimler Enstitüsünde geçen dönem öğrenci alan Maliye anabilim dalı tezli yüksek lisans programına ek olarak Maliye tezli ve tezsiz ikinci öğretim programları açıldığı belirtildi.

Sosyal, Fen ve Sağlık Bilimleri enstitülerinin farklı anabilim dallarında 7 doktora, 41 Yüksek Lisans eğitim programında bilim insanları yetiştirildiği kaydedilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Üniversite olarak bilimsel araştırma yapacak, ARGE çalışmalarını yönetecek ulusal ve uluslararası arenada bizleri ileriye taşıyacak bilgi ve donanıma sahip bilim insanlarını yetiştirmeyi başlıca sorumluluğumuz olarak görmekteyiz. Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Yaşayan Diller Enstitülerimizde açılan yüksek lisans ve doktora programlarımız ile gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Lisansüstü eğitim başvuruları hakkında ayrıntılı bilgiye ilgili enstitü sitelerinden öğrenilebilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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