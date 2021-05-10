Siirt Üniversitesi ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Üniversitesi ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Siirt Üniversitesi ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Üniversitesi ve AFAD arasında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Siirt Üniversitesi ve AFAD arasında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durum ve sivil savunma faaliyetlerine ilişkin yapılan protokol, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Siirt AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun tarafından imzalanarak yürürlüğe konuldu.

İmzalanan protokol ile üniversitede akademik ve idari personele eğitimler verilecek, fakültelerde akademik danışmanlık desteği sunulacak. Üniversite işbirliğiyle afet riskinden korunmak, afet bilinci oluşturulması, farkındalık eğitimleri, risk ve zarar azaltıcı çalışmalar, tatbikat, halkla ilişkiler ve tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt Üniversitesi ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:26:10. #1.16#

title