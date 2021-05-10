Siirt Üniversitesi ile AFAD arasında iş birliği protokolü imzalandı

Siirt Üniversitesi ve AFAD arasında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Siirt Üniversitesi ve AFAD arasında Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, afet ve acil durum ve sivil savunma faaliyetlerine ilişkin yapılan protokol, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve Siirt AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun tarafından imzalanarak yürürlüğe konuldu.

İmzalanan protokol ile üniversitede akademik ve idari personele eğitimler verilecek, fakültelerde akademik danışmanlık desteği sunulacak. Üniversite işbirliğiyle afet riskinden korunmak, afet bilinci oluşturulması, farkındalık eğitimleri, risk ve zarar azaltıcı çalışmalar, tatbikat, halkla ilişkiler ve tanıtım programlarının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz