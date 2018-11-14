Siirt Üniversitesi Gelecek Yıl Tıp Öğretimine Başlayacak

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Siirt Üniversitesi bünyesinde kurulan tıp fakültesinin 2019-2020 akademik yılında ilk öğrencilerini alacağını bildirdi.

Prof. Dr. Erman, Kezer Yerleşkesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Afiliasyon" usulüyle Siirt Devlet Hastanesinin SİÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismiyle hizmet vermeye başlayacağını belirten Erman, "Bu konuyla ilgili ağırlıklı olarak ilimizde en çok ihtiyaç duyulan, il dışına en çok hasta sevk edilen branşlara yoğunlaşmak üzere toplamda öğretim üyesi kapasitesine ulaşmak için ön çalışmalar yapıldı. Bizler de rektörlük olarak bu çalışmaları birlikte yürütüyoruz." dedi.

Erman, kadro aktarımlarını Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderiklerini, hazır hale gelmesinin ardından öğretim üyesi alımı ilanına çıkacaklarını kaydetti.

SİÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca da bölgeye hizmet etmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.