Siirt Umut Kervanından Türk Kızılay'a kan bağışı

Siirt Umut Kervanı Derneği üyeleri, Türk Kızılay Siirt Şubesine kan bağışında bulundu.

Siirt Umut Kervanı Derneği üyeleri, Türk Kızılay Siirt Şubesine kan bağışında bulundu.

Dernek yönetim kurulu ve üyeleri iftar sonrası Güres Caddesi Habibe Sancak Kızılay Kan Merkezine bağışta bulundu.

Siirt Umut Kervanı Derneği Başkanı Ramazan Tokdemir, Kızılay'ın stoklarında azalan kan ihtiyacını karşılamak için bağışta bulunduklarını söyledi.

Herkesi kan bağışına davet eden Tokdemir, "İnsanların kan ihtiyaçlarını karşılama adına böyle bir kuruluşun olması gerçekten güzel. Destek olmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz