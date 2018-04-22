Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu Öğrencileri 23 Nisan'ı İstanbul'da Kutladı

Türk Telekom, Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören görme ve zihinsel engelli 10 öğrenciyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul'da ağırladı. Öğrenciler üç gün boyunca İstanbul'un en güzel tarihi ve turistik bölgelerini gezerek unutulmaz bir 23 Nisan deneyimi yaşadı.

Türkiye'nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören görme ve zihinsel engelli öğrencileri İstanbul'da ağırladı. Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören 10 öğrenci ve onlara eşlik eden 5 öğretmen, İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde üç gün boyunca unutulmaz bir deneyim yaşadı. 20 Nisan'da İstanbul'a gelen öğrenciler, üç gün boyunca Pierre Loti, Miniatürk ile Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi ve turistik bölgeleri gezdi. Ayrıca öğrenciler için Boğaz Turu düzenlendi.

Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda 178 öğrenciye eğitim veriliyor

2009 yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda hafif düzey zihinsel yetersizlik, orta düzey zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği ve otizmden etkilenmiş öğrencilere eğitim ve öğretim hizmeti veriliyor. İlkokul-ortaokul ve Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere üç kademeden oluşan okulda, ilkokul kademesinde 75, ortaokulda 53 ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 50 öğrenci olmak üzere toplam 178 öğrenci değişik branşlarda öğrenim görüyor. - İSTANBUL