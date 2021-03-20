Siirt Türk Eğitim-Sen kongresi yapıldı

Türk Eğitim-Sen Siirt Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Siirt Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen kongre, divan başkanlığının oluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Eğitim-Sen Siirt Temsilcisi Cengiz Özbilici, katılımdan dolayı herkese teşekkür etti.

Eğitim sorunlarına duyarlı sendikacılık anlayışını sürdüreceklerini belirten Özbilici, yeni dönemde üye sayısını artırarak çalışanların haklarını en iyi şekilde koruyacaklarını, başta eğitim olmak üzere tüm sorunların çözümünde lokomotif bir sendika olacaklarını söyledi.

Kayıtlı delegenin oy kullandığı tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkanı Cengiz Özbilici yeniden seçildi.

Toplantıya, Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaşar Şahindoğan, MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk, Batman, Mardin, Muş ve Bitlis Türk Eğitim-Sen temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve delegeler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz