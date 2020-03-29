Siirt TSO üye aidatını erteledi Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Haziran 2020'de ödenmesi gereken üye aidatını 4 ay erteledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Haziran 2020'de ödenmesi gereken üye aidatını 4 ay erteledi.

Başkan Güven Kuzu, koronavirüsün (Kovid-19) için bakanlığın açıkladığı tedbirlere uyulmasını isteyerek, şöyle konuştu:

"Salgının etkilerinin azaltılması için her türlü olanakları değerlendiriyoruz. Saglının görüldüğü ilk günden itibaren aidat ödemelerinin ertelenmesi konusunda Ticaret Bakanlığı ve TOBB ile görüşmeler yürüttük. Yaptığımız çalışmalar sonucunda Ticaret Bakanlığı ve TOBB'den olur almış bulunmaktayız. Bu çerçevede üyelerimizin haziran ayındaki yıllık ve munzam aidat ilk taksit ödemesi ekim ayına ertelendi."

Kaynak: AA