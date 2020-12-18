Siirt TSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Siirt TSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

18.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:33
Siirt TSO ile Ziraat Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB ve Ziraat Bankası'nın ticarette tedarik finansmanını güvence altına almak ve firmaların nakit akışını kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya aldığı 'Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi' kapsamında üyeleri için Ziraat Bankası Siirt Şubesi ile...

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB ve Ziraat Bankası'nın ticarette tedarik finansmanını güvence altına almak ve firmaların nakit akışını kolaylaştırmak amacıyla uygulamaya aldığı 'Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi' kapsamında üyeleri için Ziraat Bankası Siirt Şubesi ile protokol imzaladı.

İşletmelerin zor bir süreçten geçtiğini belirten Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı AbdulKadir Demirhan, üyelerin taleplerini TOBB aracılığıyla ilgili kuruluşlara her zaman ilettiklerini söyledi. Demirhan, "Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu'nun girişimleriyle yeni bir işbirliği protokolü hayata geçirildi. Bu dönemde Ziraat Bankasının üyelerimize sağlayacağı avantajlar, üyelerimizin ticari faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlayacaktır. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğinde en önemli nokta finansmana erişim ve güvendir. Projenin ana amacı, alım-satım işlemlerinin Ziraat Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi olup böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskini sıfıra indirmek ve esnek vade ve taksit imkanları ile daha fazla satış yapabilme imkanı tanımaktır. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor, attığımız bu imzanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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