Siirt Tso Heyeti, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu Ziyaret Etti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, beraberindeki heyet ile birlikte TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kabulde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu'ya yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu ile birlikte Meclis Üyeleri Fuat Özgür Çalapkulu, Özcan Şahin, Mehmet Fatih Özgen, Gazanfer Cezlan, Abdulkadir Demirhan, Mansur Güneş, Servet Ekinci, Mehmet Hikmet Özak, Yafez Turhan, Mehmet Ali Şengöz, Sıtkı Bülent Erten, Ömer Özer, Zafer Savaş Bedük, Burak Kayra, Adil Uyanık, Bedia Elif Tren Özer, Mehdi Dalğalı, Hamza Özçelebi, Oda Disiplin Kurulu Başkanı Faruk Seven ve Genel Sekreter Vekili Derya Çengel Arpacı eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret sonrasında değerlendirme yapan Güven Kuzu, "Son seçimle birlikte bu benim beşinci dönemim. Heyetimizle beraber TOBB Başkanı Rıfat Bey'e desteğimizi ve yanında olduğumuzu belirtmek için ziyaret ettik. Her türlü destek için biz buradayız" dedi.

Ziyaret, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SİİRT