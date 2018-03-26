Siirt Tso'da Seçime Doğru

İş adamı Barış Erden, Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) yönetim kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Erden, gazetecilere yaptığı açıklamada, Siirt TSO'nun hak ettiği yere gelmesi ve üyelerinin en iyi hizmetlere kavuşması için 5 Nisan'da yapılacak seçimde başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Seçilmesi durumunda Siirt TSO'nun yanı sıra kentin sorunlarıyla da yakından ilgileneceklerini belirten Erden, şunları kaydetti:

"Üç dilli kardeş şehrimize hizmet etmek bizim için bir onurdur. Bugüne kadar yatırımlarımızla memleketimize olan sevgimizi yaptığımız faaliyetlerimizle gösterdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da memleketimize daha iyi şekilde hizmet etmeye devam etmek istiyoruz. Bu amaçla memleketimizin yanı sıra odamızı hem ilimizde hem il dışında en iyi şekilde temsil edebilmek için arkadaşlarımızla bu yola çıktık. Temennimiz tüm üye arkadaşlarımızın iradelerinin adil bir şekilde sandıklara yansımasıdır."