Siirt TSO Başkanı Kuzu, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti
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Siirt TSO Başkanı Kuzu, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Siirt TSO Başkanı Kuzu, Vali Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti
22.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:34

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Kuzu, beraberinde oda başkan yardımcıları Fuat Özgür Çalapkulu ve Kadir Demirhan'la belediye makamında görüştüğü Hacıbektaşoğlu'na oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Hacıbektaşoğlu, sivil toplum örgütlerine önem verdiğini, Siirt'i ilgilendiren tüm konularda işbirliği içerisinde hareket ederek şehri hak ettiği yere ulaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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