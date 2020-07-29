Siirt TSO Başkanı Kuzu'dan ticaret sicili tesciline ilişkin açıklama Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, ticaret sicili ilanların artık elektronik ortamda yayımlanmaya başladığını bildirdi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, ticaret sicili ilanların artık elektronik ortamda yayımlanmaya başladığını bildirdi.

Kuzu, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliği ile ticaret sicili ilanlarının elektronik ortamda yayınlanmasına ilişkin altyapının oluşturulduğunu belirtti.

Uygulamaya konulan sistemin üyelerine büyük kolaylık sağlayacağını ifade eden Kuzu, şunları kaydetti:

"İlimizde odamıza kayıtlı üyelerimizin daha önce Ticaret Sicili Müdürlüklerinde tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemleri 1 hafta sonra Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ediliyordu. Ancak yeni uygulama bu işlemlerin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü'ne gönderilerek 2 saat içerisinde gazetede yayınlanması sağlanmış oldu. En önemli vizyonlarımızdan biri olan dijitalleşme yolunda bakanlığımız, TOBB ve odamız tarafından atılan bu önemli adım üyelerimizin işlemlerini kolaylaştıracak. 365 oda ve borsa bu kapsam alanına dahil oldu. Uygulama ile ticarette işlemlerin hızlı gerçekleşmesi ihtiyacı karşılanmış oldu. Bu yıl Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı oldu."

Kaynak: AA