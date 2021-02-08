Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama

08.02.2021 16:01 | Son Güncelleme: 08.02.2021 16:05
Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üye aidatı borçlarının yapılandırıldığını belirtti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, üye aidatı borçlarının yapılandırıldığını belirtti.

Kuzu, faizlerin silineceğini, ana paranın da 6 takside bölüneceğini ifade ederek, yapılandırmanın 28 Şubat'ta sona ereceğini aktardı.

Üyelere çağrıda bulunan Kuzu, "Üyelerimize yönelik yapılandırma süreci devam ediyor. Salgından dolayı oluşabilecek yoğunluk sebebiyle başvuru süresi uzatıldı. Tüm üyelerimizin yapılandırmadan yararlanmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Muharrem İnce Numan Kurtulmuş Leyla Şahin Usta
Magazin Hadise Sezen Aksu Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Erol Bulut Arda Turan Cenk Tosun Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Twitter Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Ticaret ve Sanayi Odasından yapılandırma ile ilgili açıklama - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 16:09:55. #1.16#
title