Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan yatırıma ilişkin açıklama
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan yatırıma ilişkin açıklama

09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:53
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kuzu'dan yatırıma ilişkin açıklama

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt'te yatırımların gün geçtikçe arttığını belirtti.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt'te yatırımların gün geçtikçe arttığını belirtti.

Kuzu, bölgede istihdamın artması için oda olarak iş çevreleriyle görüşmeler sürdürdüklerini ve önümüzdeki zamanlarda bunların meyvesini alacaklarını söyledi.

Oda yönetiminin önceki gün ziyaret ettiği Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile yatırıma yönelik istişarelerde bulunduğunu dile getiren Kuzu, "Yatırımlar hız kazandıkça Siirt daha güçlü bir hale geliyor. Yeni yatırım imkanları sağlamak amacıyla başlattığımız girişimlerin olumlu sonuçlarını almaya başladık. Yakın zamanda yeni kurulacak üretim tesislerinin temel atmaları gerçekleşecek. Bu tür güzel gelişmeleri hep birlikte değerli Siirt kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni yatırımların Valimiz Hacıbektaşoğlu'nun katkısıyla artarak devam edecek. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, ilimiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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