Siirt'ten kısa kısa
Siirt'te yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Siirt'te yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şirvan ilçesinin Taşlı köyünde iki katlı evlerin damında oynayan 3 yaşındaki Metin Celen, dengesini kaybederek düştü.
Celen, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Serinlemek için Zorova Çayı'na giren Abdulkuddus Dündar (48), suya atladığı sırada göğsünü taşa çarptı.
Yaralanan Dündar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.