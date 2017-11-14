Siirt'ten Kısa Kısa

Siirt Belediyesi ve Gaziantep Şahinbey Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına" projesi kapsamında, Siirtli öğrenciler Gaziantep, Çanakkale ve Şanlıurfa illerini gezdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Siirt Belediyesince tahsis edilen otobüslerle gittikleri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini görme imkanı bulan öğrenciler, daha sonra Şahinbey Belediyesinin tahsis ettiği uçakla uçakla şehitler diyarı Çanakkale'ye geçti.



Gaziantep, Çanakkale ve Şanlıurfa gezilerine, şimdiye kadar 300 öğrenci katıldı.



Zabıtaya bağımlılıkla mücadele eğitimi



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zabıta personeline uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunma ve gelen ihbarları değerlendirmeyle ilgili seminer verildi.



Siirt Belediyesinde düzenlenen seminerde, zabıtalara, madde kullanımı ve bağımlılığın önlenmesi için yapılan koruyucu ve önleyici çalışmalar anlatıldı.



Siirt Belediyesinden cami temizliği



Siirt Belediyesi bünyesinde kurulan özel temizlik ekibi, il genelindeki cami ve Kur'an kurslarında temizlik çalışması başlattı.



Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, camilerdeki halılar süpürülüyor ve yıkanıyor, kapı ve camlar siliniyor, minber temizleniyor, ayakkabılık, kitaplık ve tablolar siliniyor.



İl merkezinde bulunan yaklaşık 240 cami ve Kur'an kursunda temizlik yapılacak.



Emlak ve çevre temizlik vergisi uyarısı



Siirt Belediyesi, 30 Kasım'da sona erecek olan emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksitlerinin ödenmesi konusunda, vatandaşları uyardı.



Mükelleflerden, cezalı duruma düşmemeleri için emlak ve çevre temizlik vergisini süresi içinde ödemeleri istendi.