Siirt'ten İdlib'e 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi

SİİRT (AA) - Siirt'ten Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 4 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı Siirt Temsilciliği'nin hayırseverlerin desteğiyle hazırladığı, kömür ve giysilerin bulunduğu yardım tırı, Hükümet Caddesi'ndeki eski valilik önünde dualarla uğurlandı.

Siirt Genç İHH Birim Sorumlusu Servet Kılıç, Suriye'de devam eden iç savaşta mağdur olan binlerce insan için yardım faaliyetlerinin yürütüldüğünü söyledi.

Desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Çadırdan kamplarda insanlar yaşam mücadelesi vermekte ancak kış bastırınca hayat Suriyeli savaş mağdurları için dayanılmaz bir hal aldı. İHH olarak 'Kış kapıda, yalnız bırakma' çağrısı Siirt'te karşılık buldu ve hayırseverlerin desteğiyle 4 tır kömür ve birçok parça giyim yardımı toplandı. Bu yardımları Suriye'de çadırlarda yaşayan kardeşlerimize ulaştırılmak üzere gönderdik. Her zaman mazlum kardeşlerimizin yanında durmayı sürdüreceğiz."