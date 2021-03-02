Siirt'ten Çanakkale'ye ay yıldızlı bayrak gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'ten Çanakkale'ye ay yıldızlı bayrak gönderildi

02.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:12
Siirt'ten Çanakkale'ye ay yıldızlı bayrak gönderildi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında göndere çekilmek üzere, Siirt'ten Çanakkale'ye ay yıldızlı bayrak gönderildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında göndere çekilmek üzere, Siirt'ten Çanakkale'ye ay yıldızlı bayrak gönderildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Valilikte düzenlenen etkinlikle hazırlanan Türk bayrağını, Siirt Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Adil Ceylan'a teslim etti.

Ay yıldızlı bayrağın devletin birliğini ve bütünlüğünü temsil ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Çanakkale Zaferi, uğruna çok ağır bedel ödenerek yüz binlerce şehit ve gazinin kanlarıyla kazanılmış, yüce milletimizin tarihe altın harflerle yazmış olduğu bir destandır. Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü vesilesiyle tüm aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Türk bayrağı, bölge illerindeki teslim törenlerinin ardından 18 Mart'ta Çanakkale Şehitliğinde göndere çekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Yumlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'ten Çanakkale'ye ay yıldızlı bayrak gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:32:19. #1.15#
title