Siirt'ten Çanakkale'ye ay yıldızlı bayrak gönderildi

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu" etkinliği kapsamında göndere çekilmek üzere, Siirt'ten Çanakkale'ye ay yıldızlı bayrak gönderildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Valilikte düzenlenen etkinlikle hazırlanan Türk bayrağını, Siirt Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Adil Ceylan'a teslim etti.

Ay yıldızlı bayrağın devletin birliğini ve bütünlüğünü temsil ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Çanakkale Zaferi, uğruna çok ağır bedel ödenerek yüz binlerce şehit ve gazinin kanlarıyla kazanılmış, yüce milletimizin tarihe altın harflerle yazmış olduğu bir destandır. Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü vesilesiyle tüm aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum." dedi.

Türk bayrağı, bölge illerindeki teslim törenlerinin ardından 18 Mart'ta Çanakkale Şehitliğinde göndere çekilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz