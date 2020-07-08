Siirt'ten büyük şehirlere gönderilecek kurbanlıklar hazır Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Siirt'ten büyük şehirlere kurbanlık küçükbaş hayvanlar gönderilmeye başlandı.

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Siirt'ten büyük şehirlere kurbanlık küçükbaş hayvanlar gönderilmeye başlandı.

Siirt'te hayvancılıkla geçimini sağlayan besici Mesut Beydoğan, Kurban Bayramı için beslediği küçükbaş hayvanları İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiyor. Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde besicilik yapan Mesut Beydoğan, 6 ay boyunca baktığı küçükbaş hayvanları satışa hazır hale getirdiğini söyledi. Beydoğan, "Göçerim, buradaki hayvanlar kurbanlıktır. Bu kurbanlıklara 6-7 ay bakıp İstanbul, Antalya'ya sevk ediyoruz. Bir çoban bulamıyoruz sürünün yanına getirmek için. Yaylalara gitmek istiyoruz yaylalarda da sıkıntılar oluyor. Çoğu köylülerle anlaşamıyoruz" dedi.

Kurbanlıkların fiyatının ise bin ila 2 bin lira arasında satılacağı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA