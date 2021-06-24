Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
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Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Ekonomi

- Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte Siirt'ten büyük şehirlere kurbanlık küçükbaş hayvanlar gönderilmeye başlandı.

- Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır

SİİRT - Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte Siirt'ten büyük şehirlere kurbanlık küçükbaş hayvanlar gönderilmeye başlandı.

Siirt'te hayvancılıkla geçimini sağlayan besici Eyüp Tan, kurban bayramı için beslediği küçükbaş hayvanları İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara gibi büyük şehirlere gönderiyor. Siirt'in Kurtalan ilçesinde besicilik yapan Eyüp Tan, 6 ay boyunca baktığı küçükbaş hayvanları satışa hazır hale getirdiğini söyledi. Tan, "Yaklaşık 15 senedir çobanlık yapıyorum. Kurban bayramı yaklaşıyor. Koyunlarımızı büyükşehirlere göndereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa koyunlarımızı büyükşehirlerde satacağız. Geçimimiz bu şekilde sağlıyoruz" dedi.

Hayvanlara 6 ay baktıktan sonra kurbanlık olarak sattıklarını belirten besici Emrah Karataş ise, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Büyükşehirlere satacağız İstanbul, Adana, İzmir geçimimiz bu şekilde sağlıyoruz" diye konuştu.

Kurbanlıkların fiyatının ise bin 500 ile 2 bin lira arasında satılacağı öğrenildi.

Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır
Siirt'ten batıdaki illere gönderilecek kurbanlıklar hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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