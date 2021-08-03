Son dakika haberleri... Emniyetten Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

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Son dakika habere göre Siirt Emniyet Müdürlüğü, Antalya'da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye araç ve personel gönderdi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü, Antalya'da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye araç ve personel gönderdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce 2 TOMA ve 4 personelin bölgeye uğurlandığı bildirildi.

Ekiplerin Manavgat'a gitmek üzere yola çıktığı belirtilen açıklamada, "Ekiplerimiz, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangının söndürülmesi için çalışacak. Devletimiz, yaraları sarmak için bütün gücünü seferber etmiştir. Manavgat ve eş zamanlı olarak diğer illerimizde meydana gelen yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı