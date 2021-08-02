Siirt'ten Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına destek

Siirt Belediyesi, Antalya'da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye araç ve personel gönderdi.

Siirt Belediyesi, Antalya'da devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla bölgeye araç ve personel gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğünce 4 itfaiye aracı, iş makinası ve 11 personelin bölgeye uğurlandığı bildirildi.

Ekiplerin Manavgat'a ulaştığı belirtilen açıklamada, "Yangın söndürme çalışmalarında görev yapan tüm ekiplere kolaylıklar diliyoruz. Gün birlik ve dayanışma günüdür." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz