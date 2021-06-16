Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor

Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bin 700 metrekare alan üzerinde 1 milyon 250 bin lira maliyetle kurulan fabrikada üretilen ağır tonajlı araçların yedek parçaları, 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bin 700 metrekare alan üzerinde 1 milyon 250 bin lira maliyetle kurulan fabrikada üretilen ağır tonajlı araçların yedek parçaları, 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Siirt'te 3 kardeş tarafından açılan ve tır gibi ağır tonajlı araçların yedek parçalarını üretildiği fabrikadan çıkan ürünler 10 ülkeye gönderiliyor. Fabrikada 21 işçiyle yedek parça ürettiklerini belirten iş yeri sahibi Vehbi İrgi, işlerinin çok iyi olduğunu dile getirdi. İş yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını belirten İrgi, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde bin 700 metrekare alanda tır yedek parça fabrikasını kurduk. Şuanda 21 işçi çalışmaktadır. Burada ürettiğimiz 8 markaya ait parçaları 81 ilimize göndermekteyiz. İstanbul'da da bir şubemiz bulunmaktadır. Siirt'te ürettiğimiz 8 marka tır yedek parçalarını İstanbul şubemize göndermekteyiz. İstanbul şubemizden de 10 ülkeye gönderiyoruz" dedi. - SİİRT

Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor
Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor
Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor
Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor
Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor
Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri sıralandı! İlk sırada Beykoz'daki Acarlar var
İstanbul'un konut fiyatlarına göre en değerli mahalleri sıralandı! İlk sırada Beykoz'daki Acarlar var
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Kerimcan Durmaz Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cristiano Burak Yılmaz Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'ten 10 ülkeye yedek parça ihraç ediliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 12:22:28. #1.15#

title