Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor
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Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor

21.10.2020 11:04 | Son Güncelleme: 21.10.2020 11:13

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Kurtalan ilçesini ziyaret ederek ilçede faaliyet gösteren 3 tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Kurtalan ilçesini ziyaret ederek ilçede faaliyet gösteren 3 tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Kurtalan'da bulunan 3 tekstil fabrikasını ziyaret edip incelemelerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, firmaların yatırımları ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İstihdama destek veren firmaların kendileri için özel bir yeri olduğunu belirten Vali Hacıbektaşoğlu, üretim ve istihdama katkı sağlayıp ülkeye, il ve ilçeye değer katan her firmanın kendileri için değerli olduğunu söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Kurtalan ilçemiz tekstil kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İşverenlerimizi devletimizin sunduğu destek ve teşviklerden daha fazla yararlanmaları için yoğun çaba içerisindeyiz. Bunun için devlet olarak her girişime ve her girişimcimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kurtalan ilçesinde incelemelerini tamamlayan Vali Osman Hacıbektaşoğlu daha sonra ilçeye bağlı Kayabağlar beldesine geçti. - SİİRT

Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor
Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor
Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor
Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor
Siirt tekstil kent olma yolunda ilerliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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