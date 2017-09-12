Siirt'teki Zehirlenmeyle İlgili 3 Gözaltı

Siirt Valiliği, Kurtalan Belediyesine ait su deposundan çalınarak Aktaş köyüne getirilen klor tankının iş makineleriyle bölgeden taşınarak gerekli kontrollerin yapıldığını, olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Olayda zehirlenen 58'i çocuk 135 kişinin de tedavi altına alındığı kaydedildi.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "11 Eylül 2017 günü saat 17.00 sıralarında Siirt merkez Aktaş köyünde yaklaşık 40 kişinin zehirlenme şikayetiyle Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığının bildirilmesi üzerine derhal olay ile ilgili inceleme başlatılmış olup, AFAD, 112 Acil Servis ekipleri, UMKE, İtfaiye ile birlikte Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aktaş köyüne sevk edilmiştir. Olay yerinde yaklaşık 500 kilogram ağırlığında gri renkli tüpe benzer metal bir cismin havaya mavi renkli bir duman çıkardığının görülmesi üzerine geçici tedbir olarak köy boşaltılmış ve tahkikata başlanılmıştır. Ayrıca olası hırsızlık olaylarına karşı Siirt İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat birlikleri gerekli tedbirler alınmıştır. Yapılan araştırmada cismin havaya bıraktığı gazın içme sularını arıtmada kullanılan klor gazı olduğu, gazı muhafaza etmekte kullanılan tankın, biri daha önce uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan sabıkalı, üç şüpheli şahıs tarafından 6 Eylül 2017 tarihinde Kurtalan Belediyesine ait su deposundan çalınarak köye getirildiği, şüphelilerden C.Ç. isimli şahsın tankın içerisindeki gazı boşaltmak maksadıyla vanasını açması sonucu köyde bulunan vatandaşların zehirlendiği tespit edilmiştir. Her üç şüpheli de yakalanarak gözaltına alınmış ve adli tahkikata başlanılmıştır. Aynı gün gece 00.30 sıralarında valiliğimizce görevlendirilen iş makinesi ile vatandaşlarımızın zehirlenmesine sebebiyet veren klor tankı bölgeden taşınarak, gerekli kontroller yapılmış ve herhangi bir tehlikeli durumun olmadığının tespit edilmesi üzerine köyde hayat normale dönmüştür. Olay ile ilgili olarak şu ana kadar köyde 58'i çocuk toplam 135 kişi tedavi altına alınmıştır. Tedavi altına alınan vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte halen 7 aylık bir bebek ve bir hamile bayan Siirt Devlet Hastanesinde yoğun bakım altında tutulmaktadır" denildi.



(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)