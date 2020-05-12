Siirt'teki yurtta karantinada kalan vatandaşlardan duygu dolu mektuplar Sudan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Siirt'teki yurtta gözetim altında tutulan Türk vatandaşları, duygu dolu not ve mektuplarla yetkililere teşekkürlerini iletti.

Sudan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Siirt'teki yurtta gözetim altında tutulan Türk vatandaşları, duygu dolu not ve mektuplarla yetkililere teşekkürlerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Siirt Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina sürecini tamamlayan 182 vatandaştan bazıları, karantina süresinin dolmasının ardından kaldıkları yurtta teşekkür notu ve mektupları bıraktı.

Vatandaşlardan Fatih Yakut, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cahit Akkoyun'a sosyal medyadan gönderdiği mesajda, sunulan hizmetlerden çok memnun olduklarını belirtti.

Yakut, mesajında, "Hiçbir devlet bu kadar ince ayrıntısına kadar düşünmezdi. Allah devletten razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yaşar Çetin de mektubunda, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Bize karşı yapılan çalışmalar takdire şayandır. Satırlarımı Kanunu Sultan Süleyman'ın sözleriyle bitirmek istiyorum, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Hüsamettin Çınar da misafirperverlikten duyduğu memnuniyete yer verdiği mektubunda, şu görüşlerini paylaştı:

"Sudan Havalimanında THY uçağını görünce oluşan güven ve huzur duygusu anlatılmaz, anne veya babanız sizi almaya gelmiş gibi... Siirt'te 14 günlük süreçte gösterdiğiniz çabadan dolayı size minnettarız. Özellikle kantin ihtiyaçlarımızı ve güzel yemeklerimizi kapımıza kadar getiren kardeşlerime çok teşekkür ederim. Biz bize yeteriz."

Nurullah Ulutaş da mektubunda, görevli olarak gittiği Sudan'dan Kovid-19 sonrası özel uçakla Türkiye'ye geldiklerini belirtti.

"Siirt'te son derece hijyenik bir ortamla karşılaştık. Odalarımız normalde 4 kişilik olmasına rağmen tek kişiye tahsis edildi ve çok güzel hazırlanmıştı." ifadesini kullanan Ulutaş, mektubunda şunları kaydetti:

"Her odada mini buzdolabı var, elbise dolabı, hiç kullanılmamış çarşaf, nevresim takımı, dış fırçası, macun, temizlik malzemeleri, sabun, şampuan ve Kur'an-ı Kerim'e kadar her şey özenle hazırlanmıştı. Tüm bunları gördükçe Allah Devletimize zeval vermesin sözünün manası daha bir anlam buldu. Burada geçireceğimiz son bir gün kaldı. Ancak itiraf etmeliyim ki çok özleyeceğim bu ortamı. Burada misafir edilen 182 kişi adına saygı ve sevgilerimizi iletiriz."

Kaynak: AA