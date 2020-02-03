Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

03.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:26

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesinde bazı adreslere operasyon yapıldı.

Operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA