Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesinde bazı adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda 6 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.