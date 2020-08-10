Siirt'teki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
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Siirt'teki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 5 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Siirt'teki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
10.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:48

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 5 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonun sona ermesi nedeniyle Eruh ilçesinin Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit köyleri mülki sınırları içerisinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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