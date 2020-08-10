Siirt'teki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 5 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 5 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonun sona ermesi nedeniyle Eruh ilçesinin Dadaklı, Dönerdöver, Dağdöşü, Gülburnu ve Özlüpelit köyleri mülki sınırları içerisinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA