Siirt'teki Terör Operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Siirt'in Pervari ilçesindeki Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'dan beri sürdürülen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir teröristin beraberindeki çok sayıda mühimmatla birlikte sağ olarak ele geçirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Pervari ilçesindeki Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 12 Haziran'da başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan PEKER-01 Operasyonu"nun Siirt ve Şırnak bölgelerindeki askeri unsurlar tarafından zor hava ve arazi şartlarında aralıksız devam ettirildiği aktarıldı.



Buna göre operasyon kapsamında 4 Temmuz 2017 tarihinde, sözde Herekol sorumlusunun da içlerinde bulunduğu değerlendirilen bir grup teröristle sağlanan temasta bir terörist, beraberinde bir keskin nişancı tüfeği, bu tüfeğe ait 31 mühimmat, iki anti tank roket mühimmatı ve bir el kamerası ile birlikte sağ olarak ele geçirildi.



Teröristin yer göstermesi sonucu silah ve mühimmat deposu olduğu değerlendirilen büyük bir mağara içerisinde de 42 uzun namlulu silah, 14 bin 775 silah mühimmatı, 6 anti tank mayını, 3 anti personel mayını, 15 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 43 roketatar mühimmatı, 63 roketatar şevk fişeği, 10 kilogram C3 plastik patlayıcı, 2 kilogram dinamit lokumu, 21 el bombası, 2 bin elektrikli fünye ile örgütün kış kampı olduğu değerlendirilen, yerin 10 metre altında, yedi odalı büyük bir mağara içerisinde yaklaşık bir ton yaşam malzemesine el konuldu.



Bilgilendirmede, operasyonda şu ana kadar 10'u sağ, 14'ü ölü olmak üzere 24 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılırken, 75 sığınak ve mağarada yaklaşık 35 ton yaşam malzemesi, 63 adet çeşitli modelde silah ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemenin ele geçirildiği kaydedildi.