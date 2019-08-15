Siirt'teki terör operasyonu

15.08.2019 14:31

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Veyselkarani beldesindeki yol kontrolünde terör suçundan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan G.E. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA