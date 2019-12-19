Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı
Haberler » Güncel » Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı - Haber

Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı

Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez TOMA kullandıSİİRT İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan toplumsal olaylara müdahale tatbikatında, kadın polisler TOMA aracını kullandı.

19.12.2019 23:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 23:58

'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez TOMA kullandı

SİİRT İl 'nce yapılan toplumsal olaylara müdahale tatbikatında, kadın polisler TOMA aracını kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı. Emniyetin atış poligonunda 39 polis, 2 eğitmen, 2 TOMA ve 2 zırhlı araçla yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta, bölgede ilk kez kadın polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullandıkları görüldü. Tatbikatta senaryo gereği, polis ekiplerince yollara barikat kurup, ateş yakan göstericilere müdahale edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler