Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez TOMA kullandı
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Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez TOMA kullandı

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan toplumsal olaylara müdahale tatbikatında, kadın polisler TOMA aracını kullandı.

19.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:49
Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez TOMA kullandı

SİİRT İl 'nce yapılan toplumsal olaylara müdahale tatbikatında, kadın polisler TOMA aracını kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı. Emniyetin atış poligonunda 39 polis, 2 eğitmen, 2 TOMA ve 2 zırhlı araçla yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Tatbikatta, bölgede ilk kez kadın polislerin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullandıkları görüldü. Tatbikatta senaryo gereği, polis ekiplerince yollara barikat kurup, ateş yakan göstericilere müdahale edildi.


Kaynak: DHA
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