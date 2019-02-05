Siirt'teki Sokağa Çıkma Yasağı Sona Erdi

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçelerinde 3 köy ve 2 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ve Şirvan kırsalındaki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, örgüt mensuplarının kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyon bölgesinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Baykan'ın Sarıyurt ve Bölücek mahalleleri ile Kasımlı köyü, Şirvan'ın Kömürlü ve Ormanbağı köylerinde 28 Ocak Pazartesi günü saat 08.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA