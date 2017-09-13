Siirt'teki Klor Gazı Sızıntısı Olayına İlişkin 3 Tutuklama

Siirt'teki klor gazı sızıntısı olayına ilişkin 3 tutuklama



SİİRT - Siirt'in Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş köyündeki klor gazı sızıntısıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, çaldıkları klor tankını köye getirdikleri belirlenen C.Ç., C.C. ve A.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Ceza Evine gönderildi.