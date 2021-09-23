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Siirt'teki "ışık hadisesi" ilgiyle izlendi

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt'teki

Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi büyük bir ilgiyle izlendi.

SİİRT (AA) - Siirt'in Tillo ilçesinde, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi büyük bir ilgiyle izlendi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun himayelerinde, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince ilçe meydanında düzenlenen programda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu.

Programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören katıldı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği programda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek 257 yıl önce türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatması hadisesinin gerçekleşmesi beklendi.

Tekbir ve salavatlar eşliğinde bekleyen vatandaşlar, güneşin doğmasıyla saat 06.17'de gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi meydanda kurulan dev ekranlardan takip etti.

Bakan Soylu beraberindekilerle ışık hadisesini türbeden izledi.

Soylu, hadisenin izlenmesinin ardından türbe çıkışında Pervari ilçesinde 10 Kasım 2012'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 17 askerden Uzman Çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş ve kızı İrem Güneş ile bir süre görüştü.

Daha sonra programa katılan vatandaşlarla görüşen Soylu, onlarla fotoğraf çektirdi.

Tillo Belediyesince programa katılan vatandaşlara çay, çorba ve simit ikramında bulunuldu.

Işık hadisesi

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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