Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

03.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:43

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ile AFAD, UMKE, Kızılay ve diğer yetkililerle birlikte Kurtalan ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Depremde iş yerlerinde hafif hasar oluşan esnafı ziyaret eden Hacıbektaşoğlu, kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, AA muhabirine, merkez üssü Kurtalan ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini anımsatarak, tüm ilde taramaları yaptıklarını, depreme ilişkin 20 ihbar ulaştığını, bunların cam kırığı ve hafif hasara yönelik olduğunu söyledi.

Kurtalan merkez ve Karabağ köyünde 2 tek katlı evlerde orta hasar olduğunu bildiren Hacıbektaşoğlu, "Çevre Şehircilik Bakanlığımız, il müdürlüğümüz, belediye, teknik ekiplerimiz, AFAD olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada hasar tespitlerine başladı. Çok şükür can ve mal kaybımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Depremden sonra 2'in üzerinde 2 artçı sarsıntının yaşandığını belirten Hacıbektaşoğlu, tüm ekiplerin sahada olduğunu, gelişmeleri takip ettiklerini anlattı.

Hacıbektaşoğlu, "Endişe edecek bir durum yok. Bazı iş yerlerinde hafif hasar var. Herkes normale dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bütün tespitler yapılacak. Geçmiş olsun." diye konuştu.

Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı
Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

İlgili Haberler

Çeşme'de deprem kesin hasar tespit listeleri askıya çıktı
Çeşme'de deprem kesin hasar tespit listeleri askıya çıktı
BUENOS AIRES - Arjantin'de 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgede toprak kayması oldu
BUENOS AIRES - Arjantin'de 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından dağlık bölgede toprak kayması oldu
Deprem Komisyonu Efeler'de çalışmalara başladı
Deprem Komisyonu Efeler'de çalışmalara başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Caner Cindoruk Diego Armando Maradona
Spor Fatih Terim Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Depremin ardından hasar tespit çalışmaları başladı - Siirt
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 14:17:50. #1.15#
title