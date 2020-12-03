Siirt'teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Siirt'teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu

03.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:56
Siirt'teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu. Deprem nedeni ile bir caminin minaresinde ise çatlak oluştu.

Sabah saat 08.45'te merkez üssü Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Siirt başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Mardin'den de hissedildi. 5 büyüklüğündeki deprem, Kurtalan ilçesinde bazı ev ve iş yerleri ile cami minaresinde hasara neden oldu.

Market işletmecisi Mehmet şirin Bingöl, "Markette meydana gelen zarar karşınızda. Çok fazla zararım oldu, ön paneldeki cam gitti, arkada birçok eşya tahrip odu, ön tarafta da öyle. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

DEPREM CAMİ MİNARESİNİ ÇATLATTI

5 büyüklüğündeki deprem nedeni ile birçok evde küçük çaplı hasar meydana geldi. Evlerin iç bölümlerinde çatlaklıklar oluşurken, bir evin ise duvarının yıkıldığı görüldü. Bir iş yerinde ise asma tavanların neredeyse tamamı düştü.

İlçede bulunan bir caminin minaresindeki şerefe bölümünde çatlaklık meydana geldi. İlçede panikle evlerinden çıkan vatandaşlar dışarıda beklemeye devam ediyor.

(İHA)

Siirt'teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu
Siirt'teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu
Siirt'teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu
Siirt'teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya'da evini ateşe veren baba 6 yaşındaki uyuyan kızının ölümüne neden oldu
Rusya'da evini ateşe veren baba 6 yaşındaki uyuyan kızının ölümüne neden oldu
Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi
Prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba olay yerinde sinir krizi geçirdi
Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu
Gaz kaçağı olan otomobil paniğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Garo Paylan Ali Babacan Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Beyonce Emel Müftüoğlu Gonca Vuslateri
Spor Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler İzmir Aralık Pfizer İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'teki deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 11:01:33. #1.14#
title