Siirt'teki çocuk parkı tahribatı

18.09.2019 15:10

Siirt'te parka zarar verdiği iddia edilen 6 çocuk yakalandı.



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül'de Siirt Belediyesi'nin internet sitesi ve twitter hesabından "Belediyemiz tarafından İl Emniyet Müdürlüğü binası karşısında yaptırılan çocuk parkı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi" paylaşımı üzerine konu ile ilgili inceleme başlattı.



Yapılan araştırmada, parkın daha önceki tarihlerde tahrip edildiği ve binanın kapı pencere ve çöp kovalarının çalındığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yaşı küçük 6 şüpheli işlemleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA