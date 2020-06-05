Siirt'teki camilerde salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından belirlenen alanlarda ikinci cuma namazı kılındı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından belirlenen alanlarda ikinci cuma namazı kılındı.

Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinin de yer aldığı 7 alanda bir araya gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak, yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Vatandaşlardan Suat Parlak, yaptığı açıklamada, sosyal mesafe kuralına riayet ederek ikinci kez cemaatle namaz kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Parlak, "Her sıkıntının arkasında bir ferahlık var. Çok şükür normale dönüyoruz. 2,5 aydır cuma namazı kılamıyorduk. Çok sevinçliyiz. Namazlarımızı sosyal mesafe kuralına göre kılıyoruz. Önümüzdeki haftalarda safları sıklaştırarak namaz kılmayı temenni ediyoruz." dedi.

Gökmen Nokay da cuma namazını cemaatle kılmanın ayrı bir huzur verdiğini aktararak, "Uzun aradan sonra ikinci cuma namazımızı da eda ettik. Çok mutluyuz. Dünyayı etkisi altına alan salgının bir an öne hayatımızdan çıkarak, normale dönmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA