Siirt'te Zivzik narı üreticinin yüzünü güldürdü

21.10.2019 16:52

Siirt'te hasada başlanan Zivzik narı, yüksek rekoltesiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.



Şirvan ve Pervari ilçelerinin bazı köylerinde yetiştirilen, bozulmadan 7 ay saklanabilen sulu ve iri taneli meyvesiyle yurt dışından dahi talep gören Zivzik narı, köylüler tarafından toplanarak evlerde ve depolar muhafaza ediliyor.



Pirinçli köyünde nar üreticisi Bülent Ongulu, yaptığı açıklamada, köyün en büyük geçim kaynağının nar olduğunu belirterek, bu yıl da son birkaç yılın en iyi rekoltesini aldıklarını söyledi.



Ongulu, bazı üreticilerin narlarını evlerindeki odalarda ve depolarda muhafaza ettiğini ifade ederek, "Pirinçli köyünde daha önce pirinç ekimi yapılıyordu. Fakat yeterli gelir elde edilemediğinden nar yetiştiriciliğine başladık. Bazı köylüler bahçelerinden topladıkları narı hemen satıyor, bazıları ise muhafaza ediyor. Bu yıl rekolte yüksek." dedi.

Uzun yıllar nar üreticiliği yaptığını belirten Ongulu, şunları kaydetti:



"Pirinçlik köyünde üretilen narların özelliği ince kabuklu ve sulu olmasıdır. Aroması ile rağbet görüyor. Bozulmadan 6-7 ay saklanabilen narlar bilhassa il dışından yoğun talep görüyor. Talebe bazı zamanlar yetişemiyoruz. Bu yıl verimden memnunuz. İnşallah satışlar da iyi olur. Son yılların en iyi rekoltesini almış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA