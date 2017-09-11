Haberler » Ekonomi » Haber

Siirt'te Zehirli Varil Alarmı

Siirt'in Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen 40 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Siirt'te Zehirli Varil Alarmı

Siirt'in Aktaş köyünde kimyasal madde içerdiği değerlendirilen varildeki sızıntıdan etkilenen 40 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Dunya.com