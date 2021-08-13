Siirt'te Zarova Çayı'na giren iki kardeş boğuldu

Siirt'te serinlemek için Zarova Çayı'nda giren iki kardeş boğuldu.

Siirt'te serinlemek için Zarova Çayı'nda giren iki kardeş boğuldu.

Zarova Çayı'na ailesiyle pikniğe giden 15 yaşındaki Hasret ve 13 yaşındaki Gule Nas, serinlemek için suya girdi.

Kız kardeşler, bir süre sonra suda kayboldu.

Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarmaya ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla bir süre sonra yarı baygın halde bulunan ve ambulansla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan Nas kardeşler kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz