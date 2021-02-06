Siirt'te yüz yüze eğitim kademeli olarak başlıyor

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması karara alındı.

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması karara alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'ta köy okulları ve tüm bağımsız anaokulları 1 Mart'ta özel eğitim okulları, ilkokullar ve 8 ile 12. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak.

Birinci dönemden kalan lise sınavlarının da mart ayında yüz yüze gerçekleştirilecek. Yüz yüze eğitim için öğretmenlerin aşılanacak ve Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda alınan önlemler uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz