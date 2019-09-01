Siirt'te yüksekten düşen iki çocuk yaralandı
Siirt'te yüksekten düşen iki çocuk yaralandı.
Siirt'te yüksekten düşen iki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde 2. kattaki evlerinin penceresinden dışarıyı izleyen 11 yaşındaki Elif Gök, Baykan ilçesinde ise 3. kattaki evin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Abdulkadir Tayfun dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
Yarlanan iki çocuk da 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.