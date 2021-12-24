10 yaşındaki hasta ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan içesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı sonucu yolu ulaşıma kapanan Çavuşlu köyünde rahatsızlanan 10 yaşındaki çocuğunu hastaneye götüremeyen aile, Şirvan Kaymakamlığından yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çocuğu evinden alarak, Yağcılar köyünde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk tedavisi ambulansta yapılan çocuk, Şirvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy ve 3 mezranın yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.