10 yaşındaki hasta ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 yaşındaki hasta ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı

AA - Haberler | Güncel

Siirt'in Şirvan içesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan içesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan çocuk, ekiplerin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçede etkili olan kar yağışı sonucu yolu ulaşıma kapanan Çavuşlu köyünde rahatsızlanan 10 yaşındaki çocuğunu hastaneye götüremeyen aile, Şirvan Kaymakamlığından yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çocuğu evinden alarak, Yağcılar köyünde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk tedavisi ambulansta yapılan çocuk, Şirvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 15 köy ve 3 mezranın yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

10 yaşındaki hasta ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı

10 yaşındaki hasta ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı

10 yaşındaki hasta ekiplerin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köyde esaret yaşanıyor! Vatandaş elinde kürekle tünel oluşturuyor

 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! İlçelerden kartpostallık görüntüler yağıyor

 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanlarından art arda tahminler geldi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title