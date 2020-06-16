Siirt'te yolcu minibüsü kamyona çarptı: 7 yaralı
Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
16.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:40
Siirt'in Baykan ilçesinde yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bünyamin Yılmaz idaresindeki 30 AB 104 plakalı yolcu minibüsü, Siirt-Baykan kara yolunda park halindeki 01 AT 507 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, Kübra, Saadet, Salih Manap, Fadime ve Nurcan Dündar, Muhammet Can ile Masum Apakan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA